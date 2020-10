Ruheplatz an der Stör : Aktivregion fördert zwölf Sitzbänke in Kellinghusen

Seniorenbeirat spricht von einem wertvollen Beitrag zur Familienfreundlichkeit.

04. Oktober 2020, 09:55 Uhr

KELLINGHUSEN | Ein überdachter Erholungs- und Ruheplatz mit Blick auf die Stör und die umliegenden Wiesen – zur symbolischen Übergabe von insgesamt zwölf neuen Aufenthaltsmöglichkeiten in der Stadt trafen sich die Beteiligten am Tonhafen. Ulrich Kypke, Vorsitzender des städtischen Seniorenbeirats (SBR), nannte das Projekt einen wertvollen Beitrag für die lokale und regionale Entwicklung, welches nicht zuletzt zum Leitziel „Familienfreundlichkeit“ der Stadt beitrage.

Gelobt wurde die Verbesserung der Freiraumqualität auch von Falko Grunenberg, stellvertretender Behinderten-Beauftrager der Stadt. Von einer Aufwertung des Holsteiner Binnenlands sprach Hans-Jürgen Kütbach. Insgesamt seien kurzfristig drei Projekte in Kellinghusen, Barmstedt und Bad Bramstedt mit EU-, Landes- sowie Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz auf die Beine gestellt worden, erklärte der Vorsitzende des Vereins Aktivregion Holsteiner Auenland. Im November habe die Region den Startschuss für die Förderung so genannter Klein(st)projekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 200.000 Euro gegeben, so Kütbach. In Kellinghusen seien die Investitionskosten in Höhe von rund 17.400 Euro mit knapp 14.000 Euro bezuschusst worden. Der Eigenanteil kam aus Mitteln der Stadt sowie einer Spende. Zunächst wurde die im SBR entstandene Ruhebank-Idee jedoch von Kypke seiner Stellvertreterin Hannelore Eggers entwickelt und über die Stadt bei der Aktivregion als Projekt eingereicht.



Ökologische Ergänzung





Heraus stellte Kypke, das bei der Festlegung der Standorte in öffentlichen Sitzungen auch Empfehlungen von Bürgern der Stadt berücksichtigt wurden. Seinen Dank für die gute Zusammenarbeit richtete Kypke an die Mitwirkenden aus dem SBR, den zuständigen Auenland-Regionalmanager Arne Nico Karge, den städtischen Bauhof und die Zimmerei Sven Gerlach. Letztere habe für den Bau stabiler Unterstände aus langlebiger sibirischer Lärche gesorgt. Als „wunderbare ökologische Ergänzung“, so Kypke, habe Zimmermeister Heiko Eggers eine Dachbegrünung am Vorhaben Tonhafen gesponsert. Im Namen der Stadt dankte der stellvertretende Bürgermeister Reinhard Rübner (SPD) dem SBR für die Idee und die Umsetzung mit der Aktivregion. Zudem regte er einen Bürgerspaziergang zu den neu installierten Aufenthaltsplätzen im Stadtgebiet an.



>Installiert wurden die neuen Erhoungs- und Ruheplätze an der Spurbahn zur Wiesengrundhalle, Jacob-Fleischer-Straße Ecke Ziegeleiweg, Am Stemmannsberg, Bürgerhaus/Bücherei, Lornsenstraße am Lietheingang, Gehweg zwischen kleinem und großen Rensinger See, Ostseite zwischen Stör und Rensinger See, Schützenstraße zwischen Krimweg und Heisch, Krimweg Kreuzung, Doppelbänke mit Überdachung stehen in der Overndorfer Lieth unterhalb Fasanenweg und an der Fußgängerbrücke Tonhafen.