Kreis Steinburg : Aktivregion auf einem guten Weg

18 neue Projekte beschlossen. Zugleich trübt die Situation der Hausärzte die Erfolgsbilanz.

02. Juli 2019, 15:27 Uhr

Itzehoe | Statistisch gesehen ist der Kreis Steinburg mit Hausärzten noch gut versorgt. Doch der Altersdurchschnitt der Mediziner ist sehr hoch und Nachfolger sind schwer zu finden. Ein Patentrezept zur Lösung des Problems hat auch die Aktivregion Steinburg nicht, doch das Thema soll im Blickfeld der Akteure bleiben. Das wurde bei der Mitgliederversammlung der Aktivregion deutlich, zu der der gesamte Kreis außer dem Amt Kellinghusen (Mitglied der Aktivregion Holsteiner Auenland) gehört.

Steigendes Durchschnittsalter

Die Aktivregion, die mit Fördergeldern der EU den ländlichen Raum stärkt, hatte schon 2013 eine Studie zur hausärztlichen Grundversorgung veröffentlicht. Damals wie heute gab es im Kreisgebiet 86 Hausärzte. Doch ihr Alters-Durchschnitt hat sich dramatisch verändert. „21 von ihnen sind 65 Jahre oder älter“, betonte der Vorsitzende Reinhold Wenzlaff. Bei Erscheinen der Studie waren es lediglich zehn.

Weniger Praxisübernahmen

Außerdem verlagere es sich immer mehr in Richtung angestellter Hausärzte, immer weniger wollten eine Praxis übernehmen, betonte Olaf Prüß vom Regionalmanagement der Aktivregion. Lösungen könnten Teamarbeit, Teilzeitarbeit, entlastende Maßnahmen oder gemeinschaftliche Ärztehäuser sein. Dafür müssten lokale Modelle entwickelt werden, und vor Ort müssten Gespräche mit allen Beteiligten geführt werden.

53 Projekte beschlossen

In seiner Bilanz sieht Wenzlaff die Aktivregion „auf einen guten Weg, den wir auch weitergehen wollen“. In der jetzigen Förderperiode, die noch bis 2020 geht, stehen der Aktivregion in einem so genannte Grundbudget knapp 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Bisher wurden 53 Projekte beschlossen, davon allein 18 neue im vergangenen Jahr.

Noch ist Geld da

Die Projekte müssen in die vorgegebenen Kernthemen Energie und Klimawandel, Wachstum und Innovation, Daseinsvorsorge sowie Bildung passen. Zu den neuen Projekten zählen unter anderem ein Strömungsgutachten für den Hafen Borsfleth, die maritime Meile in Wewelsfleth, ein Energiemanagement im Amt Horst-Herzhon, die Neuorganisation der kreisweiten Ferienbetreuung die Installation eines Bürgerhelfers in Sommerland und eine Förderung für einen neuen Hofladen in Kollmar. Für weitere Projekte bis 2020 stehen jetzt noch 760.000 Euro zur Verfügung.

Mittel zur Ortsentwicklung

Neben dem Grundbudget hat die Aktivregion im vergangenen Jahr weitere Fördergelder in Höhe von 1,4 Millionen Euro in den Kreis holen können – unter anderem für zahlreiche Ortsenwicklungskonzepte sowie für Multifunktionshäuser in Holstenniendorf und Puls.

Und ab Ende des Jahres gibt es eine weitere Fördergelder, die die Aktivregion verteilen kann. 200.000 Euro stehen dann für Kleinstprojekte, die sonst durchs Raster fallen, zur Verfügung“, so Prüß. Kommunen oder auch Vereine können die Gelder beantragen, die Förderquote liegt bei 80 Prozent.