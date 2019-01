Krempe : Aktives Programm beim Seniorenbeirat Krempe

Fünf Ausfahrten bietet der Beirat in 2019 den Einwohnern an.

von shz.de

13. Januar 2019, 16:20 Uhr

Aktiv wie gewohnt präsentiert sich der Kremper Senioren- und Behindertenbeirat im neuen Jahr. Fünf Ausfahrten stehen 2019 auf dem Programm. Los geht es am 12. April mit einer Kaffeefahrt unter dem Motto „So macht Shoppen Spaß“. Ziel sind der Adler-Modemarkt in Halstenbek und ein Bauerncafé samt Hofladen.

Am 17. Mai folgt eine „Reise durch Omas Rezeptbuch“ in die Holsteinische Schweiz samt Besuch eines Hofcafés und einer Obstbrennerei. Am 20. September geht es auf Kaffeetour mit Schifffahrt im Schwentinental. Die Sommer-Mehrtagesfahrt hat vom 28. August bis 1. September Greifwald zum Ziel. Und vom 29. November bis 1. Dezember geht es auf den Weihnachtsmarkt nach Rostock.

Der „Senioren- und Behindertenbeirat für Jung und Alt der Krempermarsch“, wie der Verein offiziell heißt, residiert im Haus der Krempermarsch am Burggraben, Stiftstraße 16 a. Dort empfängt der Verein um Emil Goldnik Ratsuchende dienstags von 9 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 15 bis 18 Uhr während seiner Sprechstunden. Informationen gibt es zu Themen wie Sozialversicherung, Behindertenausweis oder Entschädigungsanspruch. Außerdem lädt der Beirat regelmäßig zu Bingo-Nachmittagen und einem Senioren-Frühstück ein.

Weitere wichtige Termine in diesem Jahr sind die Hauptversammlung am 16. März ab 15 Uhr in der Willi-Steinmann-Halle, der Seniorentag der Krempermarsch am 16. Juni an gleicher Stelle sowie die Weihnachtsfeier am 15. Dezember.



> Kontakt: E. Goldnik, 04824/2819