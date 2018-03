Selbsthilfegruppe in Itzehoe : Aktiv bleiben – trotz Parkinson

Selbsthilfegruppe nach mehrjähriger Pause wieder ins Leben gerufen: „Wir reden nicht nur über die Krankheit“.

„Eigentlich habe ich nichts davon gehalten, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen.“ Das fand Bodo Wiedall schlicht unnötig. Jetzt, nach gut zehn Jahren mit der Parkinson-Krankheit, hat der 66-Jährige aus Krempermoor seine Meinung geändert. Als sich die Parkinson-Gruppe das erste Mal trifft im katholischen Familienzentrum St. Ansgar, ist Wiedall dabei. „Mehr Selbstsicherheit“, das ist eine seiner Hoffnungen.

Genau der richtige Weg, findet Jürgen Kunze. „Man muss offen mit seiner Erkrankung umgehen“, sagt der Landesbeauftragte der Deutschen Parkinson-Vereinigung. Aktivität und soziale Kontakte statt Zurückgezogenheit und Isolation, das ist das Ziel. Hinzu kommen Informationen und Austausch.

Schnell ist die Gruppe beim Thema „Tiefe Hirnstimulation“ (THS). Viele wünschten sich, das Verfahren schon früher genutzt zu haben, sagt Kunze. Aber Elektroden im Gehirn und ein Schrittmacher in der Brust? „Ich mache alles, aber das lasse ich nicht machen“, sagt eine Teilnehmerin.

„Einspruch!“, kommt es von Bernd Tittel. Der 66-jährige Itzehoer hat einen THS-Eingriff hinter sich und ist begeistert: Er könne alles wieder machen, „ich nehme höchstens noch 15, 20 Prozent der Medikamente, die ich vorher genommen habe“. Nach dem Wechsel in den Ruhestand hat er die Gruppe wieder ins Leben gerufen, die rund drei Jahre ruhte. „Der Bedarf in Itzehoe ist sehr groß“, sagt Kunze.

Dörte Hinz (70) hat die Gruppe vorher geleitet, so lange sie es konnte. Jetzt ist sie mit ihrem Mann Klaus (69) als Teilnehmerin dabei – Parkinson in unterschiedlichen Formen sei bei ihnen ein „Familienereignis“, sagt er. Vielfältig geht es zu in einer solchen Gruppe, unterstreicht Dörte Hinz: „Es ist durchaus nicht so, dass wir ununterbrochen über unsere Krankheit reden.“

Und das Wichtigste überhaupt ist laut Kunze: „Bewegung, Bewegung, Bewegung.“ Zuständig dafür ist Kerstin Kröger mit ihren Smovey-Ringen, jeden Dienstag um 17.30 Uhr. An jedem letzten Dienstag im Monat schließt sich das Gruppentreffen an um 18.30 Uhr. „Wir würden uns sehr freuen, wenn Angehörige auch kommen“, sagt Tittel. Denn auch für sie sei die Erkrankung sehr schwierig. Das unterstreicht Brigitte Kunze, Leiterin der Rendsburger Gruppe: „Parkinson kriegt der Patient nicht allein, das kriegt die ganze Familie.“



>

Informationen bei der Kontaktstelle Kibis, 04821/600133.