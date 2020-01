Inklusion in Glückstadt : Aktionsplan auch für barrierefreies Klo

Die Steinburger Behindertenbeauftragte Christine von Bargen weist auf Anforderungen für ein barrierefreies Glückstadt hin.

von Christine Reimers

20. Januar 2020, 15:48 Uhr

Glückstadt | Der Marktplatz ist jetzt barrierefrei. Und die örtliche Politik arbeitet bereits daran, dass auch weitere Teile der Stadt uneingeschränkt erreichbar sind. Ins Gespräch darüber waren die Stadtvertreter jüngst mit Christine von Bargen gekommen. Die ehrenamtliche Beauftragte für Menschen mit Behinderungen im Kreis Steinburg berichtete über ihre Arbeit. Dabei wies sie auch darauf hin, dass in 2019 der kreisweite Aktionsplan verabschiedet worden ist. Dieser sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen noch besser in den Alltag integriert werden sollen. Ziel: Alle Menschen sollen am öffentlichen Leben teilhaben können. Christine von Bargen sieht dafür den Kreis Steinburg schon auf einem guten Weg.

„Auch der Glückstädter Aktionsplan wird viel mit sich bringen“, sagte sie und thematisierte Einschränkungen durch den Denkmalschutz. So hat die Volkshochschule, die im denkmalgeschützten Gebäudes des Wasmer-Palais untergebracht ist, keinen Fahrstuhl. „Wie kommt ein Mensch mit Einschränkung dorthin?“, fragte sie. Weiterhin hatte sie festgestellt, dass es in der Stadt kein barrierefreies Klo oder nur schwer erreichbare Toiletten gibt. Speziell die Probleme in Glückstadt bräuchten Zeit und Initiative. Es gäbe viele Anforderungen durch den Aktionsplan.

Zuständig für das Thema Inklusion ist in Glückstadt Sigrun Wicha – sie arbeitet auch als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Für Wichas Arbeit als Inklusionsbeauftragte forderte Christine von Bargen Unterstützung. „Wir sollten wie in Kellinghusen ein Netzwerk aus Ehrenamtlern entwickeln.“ Sie selber stehe als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

In dem Aktionsplan für Glückstadt geht es unter anderem um die vier Handlungsfelder Wohnen, Kultur und Freizeit, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und barrierefreie Kommunikation.