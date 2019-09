Bäume Pflanzen am 2./3. Oktober : Aktionen in der Region

von Anna Krohn

20. September 2019, 10:16 Uhr

Schenefeld: | 3.10., 11 Uhr, Wendehammer zwischen altem und neuem Klärwerk, Pflanzung von zwei Flatterulmen, hinterher Imbiss und Getränke im Bauhof

2.10., 14 Uhr, Pflanzung von zehn Bäumen im Hochzeitswäldchen an B206/ Zugang rechtsseitig Breitenberger Str./hinter der Auffahrt zur B206 Richtung Wittenbergen

2.10., 16 Uhr, Hof Hedt, Hungriger Wolf 12, Pflanzung von 30 Bäumen

: Schüler, Eltern und Lehrer des Sophie-Scholl-Gymnasiums (SSG) treffen sich – auch anlässlich des 50-jährigen Schuljubiläums – am 3.10., 10 Uhr, am Schlossweg/Ecke Hauptstr. in Drage: 50 Bäume sollen gepflanzt werden, wofür noch Sponsoren/Baumpaten gesucht werden. Mitbringen: Spaten, Eimer, Trittleiter und evtl. Vorschlaghammer. Ab 11.30 Uhr wird gegrillt.

3.10., 8.30 Uhr, öffentl. Aktion des Schrebergärtner-Vereins, mehrere Flächen werden bereitgestellt (Baumweg 45/56 u. Rosenweg, ehem. Parzelle 243, Biotop).

Rund 20 Bäume werden an Waldmuseum und Baumgarten auf Initiative von Mike Sachs während einer Pflanzparty eingebuddelt; ab 15 Uhr an der Bökelnburghalle; das Geld dafür sammelte der Medienpädagoge bei Firmen und Privatpersonen.