Zirkus Ubuntu in Horst : Akrobatische Höchstleistungen

Zirkus Ubuntu verzaubert Publikum bei der Premierenvorstellung.

von Herbert Frauen

30. Juni 2019, 15:06 Uhr

Horst | „Zirkus ist die Welt im Kleinen, alle Zahnräder müssen ineinander greifen. Wir haben seit Januar jeden Samstag mit fast 100 Menschen zusammen gearbeitet und geübt. Sie haben uns geholfen, dass wir jetzt vier Wochen Applaus ernten dürfen.“ So begrüßte Projektleiter Robert Scharmacher das Premierenpublikum im ausverkauften Zirkuszelt von Ubuntu hinter dem Gewerbegebiet Horstheide.

Zuschauer lassen sich verzaubern

Und die Ernte der Mühen begann bereits mit der ersten Nummer. Die 280 Zuschauer klatschten im Takt zu den schmissigen Liedern des siebenköpfigen Life-Orchesters begeistert mit und ließen sich verzaubern von der Reise nach „Khanysia, dem Land der Erkenntnis“.

Zweieinhalb Stunden sucht Marissa zusammen mit dem schlauen Pim nach der Antwort auf die dunkle Bedrohung des Landes und dem Lebens-Elixier, um die Königin und die Menschen ihres Landes zu retten und wieder glücklich zu machen.

Bunte Kostüme

Die 40 jugendliche Artisten im Alter von 12 bis 18 Jahren zeigen auf dieser Reise in 24 Nummern akrobatische Höchstleistungen am Boden, am Tuch, dem Trapez und am Hochseil. Julia Piening hat die Regie geführt. Bunte Kostüme und Kulissen, verbunden mit Lichteffekten und musikalischen Arrangements, entführen das Publikum in eine mystische Atmosphäre auf der Suche nach Dunkelheit und Licht. Am Ende steht die Erkenntnis: „Die Menschen müssen lernen, auf ihre innere Stimme zu hören.“

Ubuntu gibt es seit 1995, seit 2003 in Horst auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule. Der Name steht für Gemeinsinn und Nächstenliebe. Robert Scharmacher (42) ist von Beginn bei dem Projekt dabei, zuerst als Artist und Musiker und seit neun Jahren als „Zirkusdirektor“.

Zirkus als Glücksfall

Er erinnert sich an die Anfänge: „Wir wollten etwas mit Jugendlichen machen, was vorher noch keiner gemacht hatte, und bei dem alle etwas lernen können. Die Idee mit dem Zirkus war ein Glücksfall. Es konnte uns nichts Besseres passieren.“ Inzwischen ist die 25. Saison am Start.

Im Rückblick hat es für Scharmacher viele Höhen und Tiefen gegeben, bedingt durch Witterung und Schäden am Equipment. Aber die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen und den Eltern ist für ihn ein Energiezentrum. „Ihr seid eine tolle Truppe und ein Teil des Ganzen.“ Allen Helfern dankte er mit einer Blume.

Gänsehautstimmung

Zum Abschluss der Aufführung kam noch einmal Gänsehautstimmung auf, als alle zusammen mit dem Publikum das Lied sangen: „Ich möcht´ mit einem Zirkus zieh´n, mit vielen bunten Wagen, die meine Welt und deine Welt auf ihren Rädern tragen.“ Nach den vier Vorstellungen in Horst geht der Zirkus mit 70 Personen für vier Wochen auf Reise durch Norddeutschland.





Infos: www.ubuntu.de