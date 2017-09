Akrobatik auf Kneipentischen

vergrößern 1 von 3 Foto: Kolz 1 von 3

Am 26. September 1992 öffnete sich zum ersten Mal der Vorhang im Theater Itzehoe für eine Vorstellung. Jetzt, 25 Jahre später, feiert das Theater, dessen Gebäude an ein Zirkuszelt erinnert, mit zahlreichen Veranstaltungen Geburtstag. „Scotch und Soda“ aus Brisbane in Australien eröffnete die Jubiläumsreihe mit einem rasanten, musikalischen Zirkusprogramm. Die Company 2 und die Uncanny Carnival Band boten in schnellem Tempo Akrobatik zusammen mit Boogie, Jazz, Blues und Brass. In der Kulisse einer 20er Jahre Pinte wird gefeiert, getrunken und getanzt. Da wird auf Flaschen balanciert, auf dem Kneipentisch geturnt und auf Kisten und Koffern geklettert. Typische Zirkuselemente wie Trapez, Wippe, Seile und Strapaten gehören dazu und die Leistung der Akteure ist atemberaubend. Dabei fehlt auch der Witz nicht, denn was wäre der Zirkus ohne seine Clownerie.

Die jeweils fünf Artisten und Musiker sind ständig in Bewegung und in anderen Positionen zu sehen, wobei die Musiker zu Artisten werden und umgekehrt. Unter der Leitung von Lucien McGuiness spielte die Band ihre Instrumente nicht nur im Stehen und Sitzen, auch, wenn die Musiker wie ein Brett weggetragen wurden oder einem Zirkusturner den Rücken runterrutschten, erklangen perfekt gesetzte Töne.

Und egal, ob sich Alice Muntz und David Carberry in eine Kneipenschlägerei verwickeln und durch die Gegend fliegen, James Kingsford Smith an den von der Traverse hängenden Bändern hin und her schwingt oder Kate Muntz sich am Seil windet – alles wirkt beschwingt, leicht und wie nebenbei. Bei so viel Kraftaufwand und Grazie kam der Kuchen im Foyer gerade recht. Theaterleiterin Ulrike Schanko und ihr Team verteilen Geburtstagskuchen an die Gäste, die kräftig zulangten und kauend überlegten, wie lange die Künstler für ihre perfekte Körperbeherrschung trainieren müssen.

Zu den Geburtstagsvorstellungen gibt es Sonderpreise und wer am Veranstaltungstag Geburtstag feiert, kommt kostenlos ins Theater. Dieses Angebot wurde auch bei „Scotch und Soda“ bereits von einigen genutzt, wie die Mitarbeiter an der Theaterkasse mitteilten.