Idee der Steinburger Kreistagsfraktion : AfD fordert Bau neuer Bahnstrecke

Damit Pendler Zeit und Geld sparen, plädiert Kreistagsfraktion dafür, Glückstadt zu umfahren.

von Anna Krohn

13. Mai 2019, 09:16 Uhr

Itzehoe | Wenn es nach der AfD geht, muss es eine deutliche Veränderung im Bahnverkehr zwischen Hamburg und Nordfriesland geben, damit vor allem Pendler kürzer unterwegs sind: Die AfD-Kreistagsfraktion setzt sich für den Schienen–Neubau einer rund zehn Kilometer lange Strecke zwischen Itzehoe und Elmshorn ein. Im Bauausschuss erläuterte Hagen Pittelkow, warum seine Fraktion beantragt, die Bahnstrecke in die Stellungnahme des Kreises Steinburg zum Entwurf des Landesentwicklungsplans 2018 aufzunehmen.

Da die bestehende Bahntrasse im Kreis Steinburg im Zickzack verlaufe und dabei vor allem der „Haken“ Elmshorn – Glückstadt – Itzehoe besonders ausgeprägt sei, sei die Neubaustrecke mehr als notwendig, so Pittelkow. Sie könne nördlich von Horst von der Trasse Elmshorn-Neumünster abzweigen, sollte möglichst „hautnah“ an der A 23 entlang nach Itzehoe führen und in Breitenburg-Nordoe wieder in das bestehende Netz eingegliedert werden. „Diese Trassenführung spart Zeit und Geld, und man muss nicht immer über Glückstadt fahren“, so Pittelkow. Ralph Busch (CDU) nannte dieses Ansinnen „sinnvoll“, wies jedoch darauf hin, dass man Glückstadt und Krempe nicht einfach so abhängen dürfe. Auch Rainer Naudiet (SPD) fragte: „Und was ist dann mit der bisherigen Strecke?“ Hier müsse im Falle des Falls eine gute Lösung gefunden werden, war man sich einig. Sinnvoll ist es laut Pittelkow jedenfalls, wenn jene neue Bahnstrecke bei den laufenden Planungen zur A 21 berücksichtigt würde.

In die Stellungnahme des Kreises zum Entwurf des Landesentwicklungsplans 2018 kann die Schienen-Neubaustrecke jedoch nicht mehr aufgenommen werden, da dann ein neuer Kreistags-Beschluss notwendig wäre und dieser binnen der Frist bis zum 31. Mai nicht mehr gefasst werden kann. Im Gremium wurde somit beschlossen, dem Kreistag zu empfehlen, das Wirtschaftsministerium um Prüfung zu bitten, ob es realisierbar ist, eine Schienen-Neubaustrecke Itzehoe – Elmshorn in den Landesnahverkehrsplan aufzunehmen, der derzeit überarbeitet wird.