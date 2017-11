Bauabnahme verweigert : Ärger über Glückstadts Buckelpiste

vergrößern 1 von 2 Foto: Reimers 1 von 2

von Christine Reimers

erstellt am 01.Dez.2017 | 04:45 Uhr

Als Buckelpiste bezeichnen Glückstädter den Neuendeich. Auf 800 Metern werden die Autofahrer neuerdings sanft geschüttelt. Der Grund: Im Oktober wurde die Decke der Straße am Neuendeich neu gemacht. Vorher eine ebene Fläche wurde sie dann zur holprigen Ebene.

Das sieht auch der Kreis Steinburg als Auftraggeber so. „Die Ausführung wird bemängelt“, sagt Kreis-Sprecherin Britta Glatki auf Anfrage unserer Zeitung. Deshalb habe der Kreis die Arbeiten auch noch nicht abgenommen. Aber ob so schnell etwas passiert, ist unklar. Denn laut Glatki hat die Firma, die den Straßenbau vorgenommen hat, das Recht zur Nachbesserung. „Der Kreis darf deshalb nicht seinerseits aktiv werden.“ Das bedeute, die Verwaltung könne nicht einfach eine andere Firma beauftragen. Nur so könne der Kreis die Ansprüche gegen den Auftragnehmer aufrecht zu erhalten.

Anfang November haben Vertreter des Kreises, der ausführenden Firma und eines Ingenieurbüro sich vor Ort zu einer gemeinsame Begutachtung getroffen. Glatki: „Es wurde vereinbart, verschiedene Kontrollprüfungen durchzuführen, um die technisch fachliche Ausführung zu überprüfen. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse werden die erforderlichen Schritte eingeleitet.“ Die Fachleute gehen jetzt davon aus, dass sich neue Baumaßnahmen bis Mitte kommenden Jahres hinausschieben könnten. Nach bisherigen Erkenntnissen liegt eine Gefährdung der Verkehrssicherheit aber nicht vor. Vor einigen Tagen war ein Planograph auf der Straße unterwegs. Dies ist ein Messgerät zur Bestimmung der Längsebenheit von Straßen und damit ein wichtiges Instrument zur Qualitätssicherung im Straßenbau. Mit diesem Gerät wurden die Unebenheiten aufgenommen.