Gospelchor What’s Up aus Horst : Adventskonzert in Krempe

Am 7. Dezember steigt das Konzert in der St. Peter-Kirche.

von nr

29. November 2018, 12:53 Uhr

Krempe | Der Gospelchor What’s Up aus Horst unter der Leitung von Marion Elm gastiert beim diesjährigen Adventskonzert am Freitag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr in der St. Peter-Kirche. Es werden Gospels, Spirituals und viele bekannte Lieder großer Komponisten zu hören sein. Zum Programm gehören unter anderem „Halleluja“ und „Christmastime“. Die Sänger nehmen ihr Publikum mit auf eine wunderbare Reise in die Advents- und Weihnachtszeit.

Karten in Krempe: Abendkasse; Madss, Breite Straße 61-63; Bahnsen Druck, Breite Straße 35