Adventsfeier und zwei Konzerte

von Volker Mehmel

28. November 2018, 14:56 Uhr

Auch in Beidenfleth beginnt die Adventszeit. Zum Auftakt laden der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und die Kirchengemeinde alle Einwohner zur Adventsfeier ein. Sie findet am Sonntag, 2. Dezember, um 14.30 Uhr im Gasthaus Frauen statt.

Bei der Veranstaltung, die sich ausdrücklich an alle Altersgruppen richtet, gibt es bei freiem Eintritt unter anderem eine Aufführung der Grundschul-Kinder und Live-Musik von der Gruppe „Glüxklang“, bestehend aus Stephanie Ebel und Bodo Will.

In der Kirchengemeinde Beidenfleth geht es weiter mit zwei Konzerten in der Kirche: am Freitag, 7. Dezember, tritt der Chor „Sing for fun“ um 19 Uhr mit einem weihnachtlichen Konzert auf. Und am Sonnabend, 15. Dezember, gastiert der junge Posaunenchor „Das B-Team“ um 15 Uhr ebenfalls in dem Gotteshaus. Wie bereits in den Vorjahren wird das Konzert so gelegt sein, dass die Zuhörer danach den Weihnachtsmarkt auf dem Sportplatz besuchen können.

Bei beiden Konzerten ist der Eintritt – wie auch bei der Adventsfeier – frei.