Fallschirmsprung im Selbstversuch : Adrenalinkick mit Aussicht

Auf dem Weg zum Flugzeug frage ich mich, warum ich das eigentlich tue? Will ich wirklich aus 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug springen?

Kurz zuvor ist mir Matthias Henke mit leuchtenden Augen und einem breiten Lächeln begegnet. In der einen Hand trägt er die Seile des Fallschirms, mit der anderen schiebt er sich die Fliegerbrille vom Gesicht. „Es war göttlich“, sagt er über seinen ersten Tandemsprung am Flugplatz Hungriger Wolf. Ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, dass mir das auch gefällt.

„Noch zwanzig Minuten“ – die Durchsage lässt mein Herz schneller schlagen, als meine Gruppe zum Sprung aufgerufen wird. Immerhin: Die Bedingungen sind optimal, sagen die Profis. „Heute ist ein Königstag“, sagt Achmed Sharma, einer der Vorsitzenden des Vereins YUU-Skydive, der die Sprünge am Flugplatz Hungriger Wolf organisiert. „Fallschirmspringen ist eine sehr sichere Sportart. Dass ein Schirm sich nicht öffnet, passiert heutzutage nicht mehr“, sagt Sharma. Alle Geräte verfügen über Notfall-Automatiken. „Ein Kollege sagt immer, dass Fallschirmspringen nicht gefährlicher ist, als von einem Küchenhocker zu springen“, scherzt der Vereinsvorsitzende. Außer einer Mindestgröße von 1,40 Metern und einem Maximalgewicht von 95 Kilogramm sind den Springern keine Grenzen gesetzt. „Alter ist da keine Limitierung“, sagt Sharma. Solange eine Grundgesundheit vorhanden sei, gebe es keine Probleme.

Und Mut braucht man natürlich noch – das spüre ich selbst. Waren es vorher nur Beobachtungen von anderen Springern, ist es jetzt anders: Ich werde selbst springen. Nach meiner Anmeldung und einer Vertragsunterzeichnung, bei der ich versichere, dass ich in der Lage bin, zu springen, drängt die Zeit. Bei der Anprobe des Sprunganzugs treffe ich meinen Tandemmaster Jan Schwarz das erste Mal. Man duzt sich. Die Stimmung ist freundlich und unkompliziert. Schnell erklärt er mir, was ich im Flieger und in der Luft zu tun habe. Merken kann ich mir das alles nicht, dafür bin ich zu aufgeregt.

Plötzlich ist alles so nah – nur noch wenige Minuten trennen mich vom freien Fall, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Matthias Henke vor mir so entspannt sein konnte. Er hat den Sprung von seiner Schwiegermutter zum 50. Geburtstag geschenkt bekommen, nachdem seine Frau Meike auch schon einen Sprung absolviert hatte. „Der Fallschirmsprung steht seit Jahren auf der Liste der Dinge, die ich in meinem Leben tun möchte“, verrät Henke.

Das war bei mir bisher nicht so. Während die anderen Springer ebenfalls auf dem Weg zum Flugzeug sind, schweifen Jans und mein Blick immer wieder zum Himmel. Es ziehen dunkle Wolken auf – „da springen wir aber nicht durch“, verspricht er.

Etwa eine Viertelstunde dauert der Steigflug mit dem Flugzeug. Währenddessen werden Gurte festgezurrt und alle Tandemmaster sprechen noch einmal die wichtigsten Details mit ihren Gästen ab. Die Stimmung ist eine Mischung aus Anspannung und Aufregung. Bei mir ist es eher die Angst, die überwiegt, aber jetzt gibt es sowieso kein Zurück mehr. Die Tür des Fliegers öffnet sich, nacheinander springen die anderen Tandems heraus, einige schreien. Jan und ich schieben uns in Richtung Tür. Der Flieger schwebt über den Wolken, die Sonne scheint. Es sieht traumhaft aus. Und dann fallen wir. Ich schreie vor Schreck über das ungewohnte Gefühl. Es fühlt sich unwirklich an, so schnell zu fallen, während die Wolken immer näher kommen. Ein unglaublich großartiges Gefühl. Plötzlich wird es kalt und nass und alles ist grau. Wir fallen – obwohl es nicht so geplant war – durch eine Wolke und ich hoffe nur, dass es schnell vorbeigeht. Kaum ist die Wolke durchquert, kommt ein Ruck, der Fallschirm öffnet sich und Jan und ich schweben fast sitzend in der Luft. „Hier, halt mal“, sagt er und ich übernehme die Kontrolle über den Fallschirm. Nach einigen Drehungen um die eigene Achse mit grandioser Aussicht über das flache, grüne Schleswig-Holstein bis über die Elbe weiß ich, was das Fallschirmspringen ausmacht. Es ist der Adrenalinkick durch den Freifall, der dann mit der etwa vierminütigen Schwebephase abgerundet wird.

Viel zu schnell ist dann schon das YUU-Skydive-Gelände in Sicht, Jan lenkt wieder den Fallschirm und wir landen sanft im Gras. Noch etwas zittrig stehe ich auf, auch ich kann ein Lächeln nicht unterdrücken. Gemeinsam mit Jan trage ich den Fallschirm zurück und schaue mir die Bilder an, die er während des Fluges aufgenommen hat.

Achmed Sharma kommt heran, er sieht, dass auch ich Spaß beim Tandemsprung hatte. „Nächste Woche ist Sprungwoche bei uns“, deutet er eine Wiederholungsmöglichkeit an. Denn wie viele andere auch weiß ich nach meinem ersten Fallschirmsprung, dass dies sicher nicht mein letzter gewesen ist.

Anmeldung und Kontakt: YUU-Skydive, Towerstraße 20, Hohenlockstedt, 04826/376943 oder info@yuu-skydive.de. Gesprungen wird immer Donnerstags bis Sonntags. In der Sprungwoche vom 21. bis 27. August die ganze Woche ab 9 Uhr.