Polizei : Achtung, gefährliche Pakete!

In einem Paketwagen ist am Freitag Chlorbleiche ausgelaufen. Jetzt warnt die Polizei Paketempfänger in Horst und Kiebitzreihe.

von shz.de

06. Juli 2018, 14:58 Uhr

Die Polizei warnt Empfänger von Paketen: Freitagmorgen gegen 11 Uhr sind im Laderaum eines DPD-Paketzustellers geringe Mengen Chlorbleiche ausgelaufen und offenbar mit einigen Paketen in Verbindung geraten. Da der Zusteller dies erst später bemerkt hat, sind einige der benetzen Pakete bereits ausgeliefert worden. Die Auslieferung lässt sich allerdings laut Polizei im Moment nicht nachvollziehen. "Anwohner im Bereich Horst-Hahnenkamp und Kiebitzreihe, die am 6. Juli ein Paket bekommen haben, sollten dieses möglichst schnell nach draußen bringen und mit dem Paket in Berührung gekommene Dinge oder auch die Hände gründlich reinigen", so Polizeisprecher Stefan Hinrichs. Chlorbleiche hat auf Haut und Schleimhäute eine reizende Wirkung. Im Fall entsprechender Symptome sollte ein Arzt aufgesucht werden.