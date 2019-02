Abwechslungsreiches Landfrauen-Programm

von shz.de

15. Februar 2019, 13:36 Uhr

Mit einem abwechslungsreichen Programm starten die Landfrauen aus Hohenaspe in das erste Halbjahr.

Im Mittelpunkt des Weltgebetstages am 1. März stehen Frauen aus Slowenien. Nach dem Gottesdienst in der Kirche bieten die Landfrauen daher ein Buffet mit landestypischen Gerichten an. Treffpunkt: 18.30 Uhr in der St. Michaelis-Kirche.

Am Sonnabend, 9. März, lädt der Kreislandfrauenverband um 9.30 Uhr zu seinem Frauenfrühstück ins Heidehaus in Kremperheide ein. Autorin Nicole Wollschläger wird aus ihrer „Elbkrimi“-Reihe lesen. Anmeldung bis 25. Februar bei Birte Ehlers (04893/269).

Dienstag, 12. März, steht ein Spieleabend an. In kleiner Runde werden Karten-, Würfel- und Brettspiele angeboten. Es können auch eigene Spiele mitgebracht werden. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr das Alte Pastorat.

Mittwoch, 27. März, präsentiert die Ottenbütteler Theatergruppe ihr neues Stück „Dree neege Fruuns för Wotan“ in der Gaststätte Stahfast in Ottenbüttel, ehe auf dem Meierhof Möllgaard in Hohenlockstedt am Mittwoch, 27. März, um 19.30 Uhr „Käse auf Hopfen trifft“. In geselliger Runde werden die Teilnehmerinnen dort über Herstellung, Warenkunde und Herkunft der Käsesorten informiert. Anmeldung bis Mittwoch, 27. März, bei Stefanie Albers unter 0151/70011899.

Am Sonnabend, 13. April, bietet das Osterfrühstück im Bürgersaal Hohenaspe Zeit zum Klönen. Brot, Brötchen, Butter und Getränke besorgt der Vorstand, für den Belag sind die Teilnehmerinnen verantwortlich, so dass ein buntes Buffet entsteht. Anmeldung bis 3. April bei Astrid Hauschildt (04893/373767).

Mittwoch, 15. Mai, geht es nach Neumünster zum Landes-Landfrauentag. Der Landfrauenverband hat dafür Schauspieler, Autor und Moderator Till Demtrøder gewinnen können. Für die Fahrt dorthin werden Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr die Friedenseiche Hohenaspe. Anmeldung bis 5. Mai bei Vorsitzender Karin Eicke (04893/323).