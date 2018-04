Kommunalpolitik : Abschied nach 79 Parlamentsjahren

Mit 25 Jahren saß Helmut Jacobs aus Wilster erstmals in der Ratsversammlung, dann auch im Kreis- und im Landtag. Jetzt tritt er nicht mehr an.

von Volker Mehmel

03. April 2018, 05:49 Uhr

Im Kreis Steinburg dürfte es nicht allzu viele Menschen geben, die sich in ihrem Heimatort so lange kommunalpolitisch engagieren. Genau genommen bringt es Helmut Jacobs auf 79 Parlamentsjahre: 46 Jahre in der Ratsversammlung, 24 im Kreistag und neun im Landtag. Im Gespräch blickt der heute 71-Jährige zurück und schildert, wie sich die kommunalpolitische Landschaft verändert hat.

Was waren damals Ihre Beweggründe, in die Kommunalpolitik einzusteigen?

Ich bin politisch erzogen worden. In meinem Elternhaus war das immer ein Thema, durch den Vater, auch durch den Opa. Schon als Zehnjähriger habe ich Zettel gegen die Wiederbewaffnung verteilt. Mit dem Abitur bin ich dann 1967 in die SPD eingetreten und gleich Schriftführer geworden. Als Nachrücker für Gerhard Jens, der nach Beidenfleth gezogen ist, saß ich dann zum ersten Mal in der Ratsversammlung.

Wie haben Sie sich als junger Spund zwischen den alten Hasen gefühlt?

Wir waren damals viele junge Leute, viele wollten in die Politik. Nicht so wie heute, wo man krampfhaft nach Nachwuchs suchen muss. Ende der 60er Jahre waren auch viel mehr junge Menschen politisch interessiert und bereit, mitzuarbeiten. Viele rissen sich um Posten.

Wie war damals das gesamtpolitische Klima in der Stadt?

Stark bürgerlich geprägt. Die SPD hatte sieben Mandate. Viele Jahre lang war auch die FDP sehr stark. Zusammen mit der CDU haben die dann auch immer den Bürgervorsteher gestellt.

Heute hat man ja das Gefühl, dass die große Politik vor Ort kaum eine Rolle spielt. War das in den 70er Jahren anders?

Den größten Zuspruch in der SPD hatten wir während der Ostpolitik von Willy Brandt. Auch während des Misstrauensvotums gab es viele Eintritte. Zeitweise hatte der Ortsverein mehr als 150 Mitglieder.

Erinnern Sie sich noch an die ersten Entscheidungen, die Sie für Wilster mitgetroffen haben?

Ich durfte als erste Amtshandlung gleich den Bürgermeister mit abwählen. Das war damals Hannes Handt. Öffentlich begründen war damals nicht erlaubt. Das Verhältnis zwischen ihm und dem Ehrenamt war aber völlig zerstört. 1981 habe ich mit Armin March, der bereits wegen Verfehlungen suspendiert war und den ich eineinhalb Jahre vertreten habe, dann noch einmal einen Bürgermeister mit abgewählt. Ich erinnere mich auch noch gut daran, wie die Sitzungen abliefen. Erst hat man sich gefetzt und anschließend ist man zusammen ein Bier trinken gegangen. Das ist heute nicht mehr so.

Und was waren Ihre ersten kommunalpolitischen Initiativen?

Zum Thema Brokdorf. In der Ratsversammlung haben wir es immer wieder mit Resolutionen versucht und sind immer an der Mehrheit gescheitert. 1978 zog dann auch die Grüne Liste in den Rat ein. Sie hatte auf Anhieb 17 Prozent und damit drei Mandate bekommen. Mit den Stimmen der Grünen bin ich dann auch zum Ersten Stadtrat gewählt worden.

Sie bringen es nun auf 46 Jahre in der Kommunalpolitik. Wie hat sich die Arbeit in den vergangenen fünf Jahrzehnten gewandelt?

Wir haben als SPD früher öfter versucht, über Anträge Projekte in Angriff zu nehmen. Damals gab die Finanzlage der Stadt das auch noch her. Heute ist das ja völlig unmöglich.

Ist das nicht manchmal auch frustrierend?

Ja. Man möchte das ein oder andere und wird dann durch Sparmaßnahmen immer wieder ausgebremst. Es geht zumeist ja um freiwillige Leistungen. Und die sind nicht mehr möglich.

Wie würden Sie denn den Arbeitsaufwand beschreiben?

Das ist ganz schwierig. In manchen Wochen, wenn viele Sitzungen sind, ist es sehr viel, dann wieder eher wenig. Als Fraktionsvorsitzender nehme ich ja auch an allen Sitzungen teil, um auf dem Laufenden zu sein. Das alles ist aber nie zu Lasten meiner beruflichen Tätigkeit gegangen. Ich habe als Lehrer nie Freistellungen in Anspruch genommen. Wenn meine Anwesenheit in der Kommune notwendig war, habe ich meinen Unterricht vor- oder nachgeholt.

Haben Sie in all den Jahren eigentlich das Gefühl gehabt, dass die Bevölkerung das ehrenamtliche Engagement anerkennt?

Gerade die Leute, für die ich als Sozialdemokrat Politik mache, gehen leider nicht immer zur Wahl. Die Bürgerlichen gehen zur Wahl, die Hartz-IV-Empfänger leider nicht immer. Wenn man bedenkt, dass in Wilster jeder Wähler in seinem Wahlbezirk drei Stimmen hat, fehlten uns bei der letzten Kommunalwahl gerade einmal 23 Wähler für eine Mehrheit. Wenn man sich dann hinter anhören muss: Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich wählen gegangen! Das ist schon sehr ärgerlich.

In einer Stadt wie Wilster fällt auf, dass es eigentlich immer nur die beiden großen Parteien gibt.

Seit 1994 sitzen nur SPD und CDU in der Ratsversammlung. Es gab einmal ein paar Anläufe. Aber man muss erst einmal Leute finden, die sich engagieren wollen.

Sie sind im Alter von 25 in die Politik gegangen. Wie schätzen Sie das Interesse junger Menschen von heute an der Kommunalpolitik ein?

Als Lehrer an einer Berufsschule hatte ich ja viel mit jungen Leuten im Alter zwischen 18 und 22 Jahren zu tun. Die sind politisch interessiert, haben aber keine Bereitschaft sich aktiv zu engagieren. Es ist aber auch ein schwieriges Geschäft. Das sieht man ja an der Beteiligung im Kinder- und Jugendparlament.

Was sagen Sie jungen Menschen dann, warum sie sich engagieren sollten?

Man kann viele Menschen kennen lernen und zur Lösung von Problemen beitragen. Und man hat ein spannendes und abwechslungsreiches Leben.

Sie treten nach 46 Jahren nun nicht mehr an. Haben Sie keine Angst, dass Ihnen da langweilig wird?

Ich habe noch ganz viel zu tun. Ich bin Vorsteher der Doos’schen Stiftung, Vorsitzender des Fördervereins Städtepartnerschaften und bei der Arbeiterwohlfahrt aktiv. Diese Ämter reichen mir völlig aus, um mich auszufüllen. Ich stehe ja auch noch immer auf der Liste für die Kommunalwahl. Diesmal allerdings auf einem der hinteren Plätze.