Getränkehandel : Abschied nach 40 Jahren Fest und Feiern

Sie waren eine Institution in der Steinburger Fest- und Feierlandschaft, nun gehen Horst und Elke Hinrichsen in den Ruhestand.

von Delf Gravert

26. April 2019, 15:50 Uhr

Itzehoe | „Dass ich das so lange mache, hätte ich früher nicht geglaubt“, sagt Horst Hinrichsen. Seit vier Jahrzehnten liefert der Itzehoer mit seiner Frau Elke Getränke für gewerbliche und private Kunden und gestaltete mit seinem Partyservice unzählige kleinere und größere Veranstaltungen mit. Nun schließt das Ehepaar sein Unternehmen. Hinrichsen ist 75, seine Frau wird demnächst 65. „Wir haben immer gesagt, wenn Elke 65 wird, lassen wir es ruhiger angehen.“



Zunächst wurden Kasernen beliefert





„Management-Buyout“ nennt man neudeutsch heute den Weg, über den Hinrichsen 1979 zum selbstständigen Kaufmann wurde. Er war Verkaufsleiter einer Brauerei, die unter anderem die damals großen Kasernen im Kreis mit Getränken belieferte. Als seine Firma den Vertrieb zentralisierte und ihren Itzehoer Standort schließen wollte, übernahm Hinrichsen das Geschäft als Selbstständiger.

„Uns wurde aber recht schnell klar, dass unsere Firma allein vom Getränkehandel nicht leben kann“, sagt Elke Hinrichsen. So kam der Veranstaltungs- und Partyservice dazu. Erste große Bewährungsprobe: Die Hinrichsens sprangen kurzfristig ein, als die Stadt Krempe eine Kaffeetafel für mehr als 850 Senioren ausrichten wollte. „Wir hatten nur zwei Wochen Zeit für die Vorbereitungen, aber am Ende hat jeder frischen Kaffee und Kuchen bekommen“, sagt Hinrichsen.

In den folgenden Jahrzehnten war das Ehepaar auf zahlreichen Festen und Veranstaltungen in Itzehoe und Umgebung vertreten. „Es gibt wohl kaum einen Ort in der Nähe, in dem wir nicht gewesen sind“, sagt Hinrichsen. In Itzehoe waren sie unter anderem seit 1980 jedes Jahr beim großen Flohmarkt mit dabei.

So ganz und gar wollen Horst und Elke Hinrichsen sich aber auch jetzt nicht aus dem Fest- und Feiergeschäft verabschieden. Ihren Stand auf Weinfest und Weihnachtsmarkt wollen sie auch in den kommenden Jahren betreiben. Auch das Oktoberfest, dass sie ins Leben gerufen haben, wollen sie weiter organisieren. „Wir machen das, was uns am Herzen liegt und richtig Spaß bringt“, sagt Hinrichsen.

Zunächst wird aber am 1. Mai auf dem Firmengelände am Birkenweg in Breitenburg-Nordoe gefeiert. „Wir wollen uns bedanken und laden alle Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner ein, ab 11 Uhr zu uns zu kommen“, sagt Hinrichsen. „Wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt.“ Nur eine Bitte hat der Unternehmer: Auf Blumengeschenke mögen die Gäste verzichten. „Für viele Blumen haben wir leider zu Hause gar keinen Platz.“