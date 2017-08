Pastor aus Horst : Abschied in den Ruhestand

vergrößern 1 von 1 Foto: Mohrdieck 1 von 1

27 Jahre im Dienste der evangelische Kirchengemeinde St. Jürgen. Diese langjährige Amtszeit des Horster Pastors Günter Thomas wurde am vergangenen Sonntag mit einem Festgottesdienst und einer anschließenden Gartenparty am Gemeindehaus beendet. Thomas Bergemann, Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf, verabschiedete Pastor Thomas in den Ruhestand.

Während des Gottesdienstes bescheinigte Bergemann dem scheidenden Seelsorger eine große Lebensnähe, mit der er bodenständig geerdete Theologie betrieben habe. In seinen Predigten und Beiträgen zu aktuellen Themen habe stets viel Wahrheit gesteckt. „Wir danken Dir für 27 Jahre Arbeit für, mit und neben Gott und vielleicht auch manchmal ohne Gott“, so Bergemann.

Der Dank des Propstes galt aber auch Thomas Ehefrau Ulrike, die sich in der kirchlichen Arbeit vor Ort stark engagiert hat. Sie leitete unter anderem Frauenhilfe, gestaltete die Kinderkirche, organisierte Spendenaktionen und Veranstaltungen. „Das ist aller Ehren wert“, so Bergemann, der beiden einen Gingko-Baum zum Abschied vom Amt schenkte. „Der Baum möge in eurem Garten im neuen Heim stehen als Zeichen für Offenheit und Wahrheit“, sagte der Propst. Günter und Ulrike Thomas sind derzeit dabei, sich im Horster Neubaugebiet am Fiefhusener Weg ein neues Zuhause zu bauen.

Auch die Mitglieder des Kirchenvorstands bedankten sich bei Pastor Thomas und seiner Frau. In einer kurzen Rede zeigte Martina Koszollek in einigen Zahlen die Arbeit des Seelsorgers auf. „In den 27 Jahren hast Du unter anderem 459 Trauungen und 540 Trauerfeiern gestaltet sowie 945 Konfirmanden betreut. Wir vom Kirchenvorstand wünschen dir einen wunderschönen unruhigen Ruhestand“, sagte sie. Als Dankeschön erhielten Günter und Ulrike Thomas Türschild, Klingel und Hausnummer für ihr neues Holzhaus.

Den Abschluss des Gottesdienstes bildete das schwedische Lied „Gabriellas Sung“, das Julia Jarisch begleitet von Matthias Menzel an der Orgel intonierte. Damit war die Verabschiedung von Pastor Thomas allerdings noch lange nicht beendet. Die Mitglieder des Kirchenvorstands hatten ein Gartenfest zwischen Gemeindehaus und Kirche organisiert. Hier hatten die langjährigen Weggefährten des Pastorenehepaares und die Gemeindemitglieder die Möglichkeit, sich persönlich zu bedanken. Bürgermeister Mohrdiek bezeichnete den scheidenden Seelsorger als absolut vertrauensvoll in einer tollen gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Kirchen- und politischer Gemeinde.