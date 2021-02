Fenster vergittert : Abschiebehaft in Glückstadt: Ausbau noch voll im Gange

Bauarbeiten gehen noch bis April. Informationsveranstaltung für Glückstädter geplant.

Glückstadt | Rund 400 Gitter sind an den Fenstern der neuen Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt am Neuendeich angebracht. Fertig gestellt wurden die bis zu 300 Kilogramm schweren Teile im benachbarten Steinburg von Mitarbeitern der Steinburger Firma T+Ca Metallbau...

