Corona-Krise : Absagen in Itzehoe und Kreis Steinburg mit Augenmaß

Der Kreis untersagt keine Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern. Das Theater Itzehoe hat am Wochenende geöffnet.

von Grischa Malchow

12. März 2020, 16:39 Uhr

Itzehoe | Weiterhin gibt es – Stand Donnerstagnachmittag – keinen bestätigten Fall einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus im Kreis Steinburg. Doch Organisatoren öffentlicher Veranstaltungen in Itzehoe und Umgebung stellt der Krankheitserreger bereits jetzt vor große Herausforderungen. Viele Besucher sind verunsichert oder fragen sich, ob bestimmte Veranstaltungen überhaupt stattfinden.

In der Tat gibt es bisher nur für Großveranstaltungen eine eindeutige und einheitliche Regelung. Landesweit sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 zu erwartenden Teilnehmern behördlich untersagt. Befristet ist das Verbot zunächst bis zum 10. April. Ob es verlängert wird, ist zum heutigen Zeitpunkt nicht seriös abzuschätzen. Landrat Torsten Wendt, dessen Gesundheitsamt für die Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen auch im Veranstaltungsbereich zuständig ist, spricht von einer „sehr dynamischen Situation“, die keine verlässliche Prognose zulasse – so bedauerlich das für Veranstalter und Besucher auch sei.

Komplizierter sieht es bei Veranstaltungen mit weniger Gästen aus. Zahlreiche Organisatoren haben sich zur Absage entschlossen. Ein behördliches Verbot gibt es bisher aber nicht. Pauschal wäre das zum jetzigen Zeitpunkt auch unverhältnismäßig, sagt Wendt. Er appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Veranstalter. „Die Risikoabwägung sollte für jedes einzelne Vorhaben getroffen werden“, so der Landrat. Ist beispielsweise mit Besuchern aus Risikogebieten zu rechnen, könne eine Absage auch bei kleineren Veranstaltungen sinnvoll sein. Dies gelte aktuell aber nicht für kleinere Veranstaltungen mit Publikum aus der Region.

Dieser Empfehlung folgt auch das Theater Itzehoe. Die beiden Aufführungen der Itzehoer Speeldeel heute und am Sonnabend sowie der Auftritt von Kabarettist Urban Priol am Sonntag finden – Stand Donnerstagnachmittag – wie geplant statt. Alles Weitere müsse man sehen, sagt Direktorin Ulrike Schanko. „Wir sind in regelmäßigem Austausch mit den Behörden.“ Für die Veranstaltungen am Wochenende ergreift das Theater einige Vorsorgemaßnahmen: Es werden Hinweisschilder mit Hygienetipps aufgestellt, sagt Schanko. Zudem werden die Ränge geöffnet, damit Besucher sich eventuell etwas weiter auseinander setzen können. Dass der ein oder andere Platz frei bleiben könnte, ist laut Schanko zu erwarten. Es habe bereits Stornierungen gegeben.

Während Reservierungen problemlos storniert werden können, gibt es bei gekauften Karten den Eintrittspreis nicht zurück. „Das ist keine Sache, die in unserem Ermessen liegt. Das sieht das Veranstaltungsrecht so vor“, erklärt die Theaterchefin. Nur bei einer Absage gebe es das Geld zurück.

Ganz ausschließen mag Ulrike Schanko diese Möglichkeit nicht. Sie empfiehlt Besuchern, sich am Tag der Veranstaltung noch einmal telefonisch an der Theaterkasse zu informieren.

Tatsächlich kann eine weitere Verbreitung des Coronavirus schnell weitere Einschränkungen bei Veranstaltungen nach sich ziehen. Regelmäßig bewerte ein Krisenstab beim Kreis die Situation, sagt Landrat Torsten Wendt. Weitergehende Maßnahmen seien denkbar, aber aktuell nicht notwendig.











>Eine Übersicht der abgesagten Veranstaltungen auf Seite 8. Veranstalter können sich mit Fragen an das Bürgertelefon des Kreises unter 04821/888730 wenden.