Abnehmen und gesund leben

Avatar_shz von nr

10. September 2019, 14:46 Uhr

Itzehoe | Zunehmender Stress und ein Überangebot an Nahrung auf der einen, immer weniger Bewegung auf der anderen Seite – die moderne Lebensweise ist eine Herausforderung für Körper und Geist. Ernährungsbedingte Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen oder Adipositas nehmen zu. Dr. Dorothee Staiger, Diabetologin am Klinikum, hilft bei diesen Erkrankungen. Sie unterstützt dabei, das Gewicht langfristig zu reduzieren und Folgeerkrankungen vorzubeugen.

Beim Infotag im Ärzte- und Dienstleistungszentrum in der Robert-Koch-Straße am Freitag, 13. September, von 13.30 bis 18 Uhr gibt es viele Informationen zum Thema Adipositas-Behandlung und Tipps für eine gesunde Lebensweise – von Zucker über Fette bis zum Jojo-Effekt. Neben Vorträgen und der Gelegenheit zum Austausch mit Experten wartet ein vielfältiges Rahmenprogramm. An verschiedenen Stationen können beispielsweise die eigenen Risiken überprüft werden, und es gibt Ernährungsberatung „zum Anfassen“. Der Eintritt ist frei. Der Infotag findet im 1. Obergeschoss im Ärzte- und Dienstleistungszentrum in der Robert-Koch-Straße 2 (direkt neben dem Klinikum Itzehoe) statt.