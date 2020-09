Abmontiert: Unbekannter stiehlt Auspuff

Avatar_shz von nr

29. September 2020, 11:39 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zum Montag ist am Holzkamp die Auspuffanlage eines Miet-Mercedes gestohlen worden. Um 1 Uhr wurde der Wagen laut Polizei abgestellt. Als der Mieter am Vormittag wegfahren wollte, war der Diffusor samt Auspuffblenden abmontiert. Polizeisprecherin Merle Neufeld: „Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Schaden auf etwa 500 Euro belaufen.“



> Hinweise unter 04821/6020.