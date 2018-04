Abbau macht keinen Sinn

von Joachim Möller

11. April 2018, 12:13 Uhr

Bis 2019 muss die Itzehoer Direktion den Verlust von 41 Schutzpolizisten verkraften. So wollte es die alte Landesregierung. Die neue Koalition will den Polizeiapparat verstärken, bis 2023 sollen 500 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Auch die Itzehoer Direktion wird sicherlich davon profitieren und zahlreiche neue Polizisten begrüßen können. Warum dann jetzt noch weitere Beamte abziehen, die wenig später wieder zurückkehren? Das macht – und hier greift die Kritik der Gewerkschaft – keinen Sinn. Und leiden wird das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger, die dieses Hin und Her sowieso nicht nachvollziehen können. Im Sinne der Bürger und der Polizei kann der Abbau nur gestoppt werden.