Brunsbütteler Show : Abba-Fieber im Elbeforum

Hits der schwedischen Band Abba gab es für die Besucher im Brunsbüttel Elbeforum.

von Joachim Möller

04. Februar 2019, 16:54 Uhr

Bis auf drei Stühle war das Elbeforum ausverkauft. Die Gruppe „Abba Today“ (Foto) sorgte mit ihrer Tribute-Show für ein volles Haus und eine ausgelassene Stimmung.

„Waterloo“, „SOS“, „Mammamia“, „Voulez Vous“, „I Have A Dream“ – die Liste der Hits des schwedischen Originals ist lang. Das Brunsbütteler Publikum feierte zu den Klängen der Coverband das Schwedenquartett, das den Pop der 70er und 80er Jahre beherrschte, stehend, tanzend und singend ab. Am Ende gab es Lob für die Sängerinnen Rebecca Glantz und Daniela Manske. Mario Fischer am Piano und Jens Kaufmann (Gitarre) stellten die männlichen Pendants Björn und Benny dar, Jan-Peter Lencer am Bass und Mario Kny am Schlagzeug überzeugten mit Soloeinlagen. Die Gruppe kommt aus Leipzig und riss die Konzertbesucher sofort mit. Nach den Zugaben ließen sich die vier Abba-Darsteller im Foyer mit ihren Fans fotografieren und verbreiteten auch dort gute Laune.