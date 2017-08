Verkehr in Wilster : Ab Montag Ampel in der Rathausstraße

vergrößern 1 von 1 Foto: Rosenburg 1 von 1

Die Rathausstraße ist eng, teilweise nur 5,50 Meter breit. Wenn sich große Laster oder überbreite Erntefahrzeuge begegnen, müssen sie zwangsläufig auf den Gehweg ausweichen. Gefährlich für Fußgänger und Anwohner, die aus ihren Haustüren direkt auf den Bürgersteig treten. Eine Verkehrszählung im September 2016 ergab, dass durchschnittlich 3400 Kraftfahrzeuge pro Tag die Rathausstraße befahren. Bei der Problemlösung sind der für die Landesstraße zuständige Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) und die Stadt einen großen Schritt vorangekommen. Eine Ampel soll auf der Strecke zwischen Blumenstraße und Am Fleet – eine Länge von 317 Metern – die Verkehrslage insbesondere zu Erntezeiten entspannen. Favorisiert wird eine „kluge Lichtsignalanlage“, deren Kosten sich etwa auf 146 000 Euro belaufen würde. Ob die Ampel die in sie gesetzten Erwartungen auch erfüllen würde, soll nun getestet werden. Darum wird ab Montag, 28. August, bis zum Freitag, 3. November, eine Baustellenampel aufgestellt. Die funktioniert per Funk, eine Verkabelung ist nicht erforderlich.

„Wir glauben, dass es ganz richtig ist, dass eine Überprüfung erfolgen muss“, meinte Bürgermeister Walter Schulz im Pressegespräch hinsichtlich der Möglichkeit, in dem engen Bereich der Rathausstraße endlich eine bessere Verkehrsregelung zu bekommen. Dazu hatte der LBV im Frühjahr dieses Jahres eine Studie in Auftrag gegeben. Wie Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr, erläuterte, handelte es sich um drei Varianten, die untersucht wurden. Als Ergebnis werde nun vorgeschlagen, „eine Lichtsignalanlagensteuerung durch Verkehrsüberwachungssensoren im gesamten Zufahrtsbereich zu installieren“. Diese Variante erkennt Überbreiten von Fahrzeugen und hat dabei auch noch die Seitenstraßen im Visier. Bahnt sich die Begegnung überbreiter Fahrzeuge an, schaltet die Lichtsignalanlage für beide Fahrtrichtungen zunächst auf rot, danach erfolgt eine einseitige Freigabe. „Das ist aber auch die teuerste Version“, fügte Schacht hinzu. Darum sei man zu der Entscheidung gekommen, eine Testphase vorzuschalten. Für die Baustellenampel sind zur Steuerung vier Signalzeitenprogramme vorgesehen. Je nach Verkehrsaufkommen könne so eine längere Rot- oder Grünphase vorgegeben werden. Das soll in Stoßzeiten für weniger lange Staus sorgen. Die Ampel – installiert an der Ecke Rathausstraße/Blumenstraße und in Höhe der Straße „Am Fleet“ – wird von 6 bis 22 Uhr in Betrieb sein. Folgende Signalzeiten sind vorgesehen: Morgenspitze von 6 bis 9 Uhr und Mittagsspitze von 11.45 Uhr bis 12.30 Uhr bei jeweils stärkerem Verkehr stadtauswärts mit längerer Grünphase, Abendspitze von 15 bis 19 Uhr bei stärkerem Verkehr stadteinwärts mit längerer Grünphase. In den Zeiten dazwischen werde auf „Normalmodus“ geschaltet, dann sind die Grünphasen stadtaus- und -einwärts gleich lang. Nachts wird die Ampel ausgeschaltet. „Ziel ist es dabei, zu vermeiden, dass sich landwirtschaftliche Fahrzeuge begegnen“, so Schacht. Wenn die Testphase im November endet, werden die Erfahrungen ausgewertet. Geht die Empfehlung hin zur intelligenten Ampellösung, hofft Kai-Uwe Schacht, dass die Anlage im Frühjahr 2018 aufgestellt werden kann.

„Geben wir dem Projekt eine Chance!“, unterstrich Amtsvorsteher Helmut Sievers seinen Appell an das Verständnis der Fahrzeuglenker, die sich ab Montag an die neue Ampelführung gewöhnen müssen.

von Ilke Rosenburg

erstellt am 23.Aug.2017 | 05:01 Uhr