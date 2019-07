Stadtbücherei Kellinghusen : Ab in die Tüte: Bücherei bereitet Schulanfänger vor

Mit besonderen Aktionen will das Team der Stadtbücherei Schulanfänger zum Lesen anregen.

von Delf Gravert

28. Juli 2019, 16:11 Uhr

KELLINGHUSEN | „Ab in die Schultüte“ heißt es vor dem Schulstart in der Stadtbücherei. Leiterin Regina Arfsten und die Mitarbeiterinnen Sabine Littmann und Ilona Torp halten für Schulanfänger liebevoll gepackte Papiertaschen bereit. Neben kleinen Aufmerksamkeiten wichtigster Inhalt: Gutscheine für einen Büchereiausweis.

Einen Überblick über das Angebot der städtischen Einrichtung können sich Eltern und Kinder außerdem in der Kinder- und Jugendbuchabteilung verschaffen. „Eine kleine Ausstellung zeigt dort, dass die Bücherei weit mehr als den klassischen Lesestoff anbietet“, sagt Arfsten. Eine kunterbunte Sammlung von Hör- und gedruckten Büchern, Gesellschaftsspielen sowie die beliebte Toniebox mit ihren Hörfiguren stehen zum Beschnuppern und Ausprobieren bereit. „Auch für Eltern und Großeltern gibt es viel zu entdecken“, ergänzt die Büchereileiterin.



Pflichttermin vor Schulbeginn





Ein Pflichttermin ist der Start von „Ab in die Schultüte“ für Bürgermeister Axel Pietsch (BFK). „Die Aktion ist einfach klasse für Schulanfänger“, unterstreicht er. In der Bücherei könnten sich Schulanfänger ohne Druck dem Lesen nähern. Unterstützung bekommt er von Katharina Spilok. Die Grundschullehrerin ist mit ihren Klassen regelmäßig in der Bücherei zu Gast. „Alle Aktionen, die wir mit der Bücherei machen, sind supertoll vorbereitet“, lobt sie die Bemühungen um den Lesenachwuchs.

Angesichts der Ausstellung bekommen sogar ihre aktuellen Begleiter aus der vierten Klasse glänzende Augen. An Gesellschaftsspielen und Toniebox finden offenbar auch ältere Schüler Gefallen. „Alle Kinder sollten selbst lesen und vorgelesen bekommen“, sagt die Lehrerin. Eine einfachere Vorbereitung auf die Schulzeit gebe es gar nicht. Lesen oder Zuhören fördere Konzentration, Sprachvermögen und sei obendrein noch ein Riesenspaß.