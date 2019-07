Wilster jahrmarkt : Ab heute geht es richtig rund

Der Wilster-Jahrmarkts wird Freitag um 16 Uhr eingeläutet.

von shz.de

11. Juli 2019, 15:08 Uhr

Wilster | „Hier kocht der Chef persönlich“, sagt Schausteller Ludolf Fock aus Neumünster in seinem Wohnwagen auf dem Wilster-Jahrmarkt. Auf Herd brät der 59-Jährige Frikadellen und „alternative Beilagen“. Er versorgt sich und seinen zehnjährigen Sohn, zwei feste Mitarbeiter und zwei Aushilfen – seine 16-jährige Tochter, die zwei Jahre vor ihrem Abitur steht, befindet sich im Urlaub. Sein Team hatte in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun, um den Super-Scooter pünktlich zum heutigen Start des Wilster-Jahrmarkts komplett aufgebaut zu haben.

Mit dem flächenmäßig größten Autoscooter des Nordens mit einer Fläche von 26 mal 13 Metern besucht Fock zum ersten Mal den Wilster-Jahrmarkt. Eigentlich ist er seit seiner Kindheit mit dem damals größten Jahrmarkt der Westküste verbunden. Schon sein Großvater, Paul Müller, bereiste die Rummelplätze des Landes in den 1950- und 60-er Jahren mit der „Raketenfahrt zum Mond“, sein Vater kam später mit Spielgeschäften wie „Ping-Pong“ in die Marschenstadt. Die Entwicklung ging über den Scooter „Running Cars“ (1953) bis zur „Avusbahn“ (1963). In den 70er Jahren kam das Hochfahrgeschäft „Butterfly“ hinzu, und 1995 machte sich Ludolf Fock mit einem Crêpe-Stand selbstständig. Er übernahm damals die Bude von Rolf Buscher, der noch heute vielen Wilsteraner an seinem Standplatz vor dem Trichtergarten bekannt ist.

Ein schwerer Rückschlag für den Schaustellerbetrieb war ein Großfeuer, das in den 70er Jahren das Winterlager in der Neumünsteraner Julienstraße zerstörte. „Dabei gingen nicht nur ein neuer Scooter, sondern viele Erinnerungsstücke verloren“, bedauert Ludolf Fock dieses Unglück.

Das Einläuten des Wilster-Jahrmarkts, das heute um 16 Uhr vor dem Rathaus stattfindet, hat Fock in den vergangenen 20 Jahren fast immer als Präsident des Schaustellerverbands Schleswig-Holstein miterlebt – ein Amt, das er erst Anfang dieses Jahres an einen Nachfolger abgegeben hat. In bester Erinnerung ist ihm der erst in diesem Jahr verstorbene Marktmeister Peter Voß. „Die Zeiten für uns Schausteller sind nicht leichter geworden“, zieht Ludolf Fock Bilanz. Er verweist nicht nur auf die steigenden Kosten, sondern macht als größtes Problem die schwierige Suche nach Arbeitskräften aus. Die bereitet auch den Jahrmärkten immer mehr Probleme.