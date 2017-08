Glückstadt : Ab Freitag wieder freie Fahrt

vergrößern 1 von 1 Foto: kewitz 1 von 1

Die Deckenerneuerungsarbeiten im Bereich der Bundesstraße 431 zwischen Herrenfeld und Obendeich haben die Zielgerade erreicht. Am Dienstag hatten Bauarbeiter bereits die Bankette auf dem Teilstück wieder hergestellt und letzte Restarbeiten erledigt. Diese betreffen insbesondere den Kreuzungsbereich Obendeich, wo seit fast drei Wochen eine Baustellenampel den Umleitungsverkehr regelt.

Bis zum Wochenende sollen dann beidseitig die Leitpfosten aufgestellt werden. Wenn es das Wetter zulässt, kommen heute die Fahrbahnmarkierer, um die Mittelstriche zu setzen. „Ob mit Mittellinie oder nicht: Im Laufe des Freitags geben wir die Straße wieder frei“, sagt Kai-Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebes für Straßenbau und Verkehr. Das alles so gut geklappt habe und das Zeitfenster eingehalten werden konnte, sei der bauausführenden Firma und auch verständnisvollen Anliegern zu verdanken. „Alles in allem blicke ich auf eine gute vorbildliche Maßnahme zurück“, sagt Schacht.

Trotz weiterhin ausgeschilderter offizieller Umleitung über Elmshorn, Horst und Krempe hat der Verkehrsteilnehmer dann für knapp zwei Wochen zwischen Glückstadt und Elmshorn wieder freie Fahrt. In Verbindung mit der ebenfalls anstehenden Freigabe des Janssenweges eine erfreuliche Nachricht für Autofahrer, insbesondere aber für Glückstädter Anwohner entlang der Christian-IV.-Straße und Steinburgstraße. Diese hatten seit Ende Juli nicht nur mit einem umleitungsbedingtem hohen Verkehrsaufkommen, sondern auch mit Lärm und Abgasen ihre liebe Not. Zudem wurde – wenn es die Verkehrsabläufe zuließen – in beiden Straßen verstärkt gerast. Ein Punkt, der gestern durch eine Radarkontrolle überprüft worden ist.

Zum Monatsende erfolgt dann zunächst noch einmal eine zweitägige Vollsperrung der B 431 zwischen Neuendorf und Elmshorn. Dort fehlt nach vorangegangener Sanierung noch die abschließende Deckschicht. Ab Montag, 4. September, geht es schließlich sechs Wochen lang mit dem dritten Bauabschnitt zwischen Neuendorf und dem Verkehrskreisel Kollmar-Haarsmühle weiter.