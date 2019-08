Jahrmarkt in Itzehoe : Ab Donnerstag: Spaß-Feuerwerk an fünf Tagen

Der Herbstmarkt auf den Malzmüllerwiesen beginnt am Donnerstag mit 65 Schaustellern.

von shz.de

19. August 2019, 11:14 Uhr

Itzehoe | „Es ist für jeden etwas dabei.“ Was Marktmeisterin Nina Kramer meint, ist auf den Malzmüllerwiesen größtenteils schon aufgebaut: Donnerstag, 22. August, beginnt dort der Herbstmarkt.

Für jede Menge Fahrspaß und Vergnügen werden bis Montag, 26. August, unter anderem Jumper, Break Dancer, Twister, Auto-Scooter Speedway und der Fahrsimulator Time Visitor sorgen. Natürlich kommen auch die Kleinsten in Kinderfahrgeschäften wie dem Babyflug auf ihre Kosten. Nina Kramer konnte für den Jahrmarkt insgesamt 65 Schaustellerbetriebe gewinnen, Fahrgeschäfte sowie Imbiss, Zuckerwaren, Eis, Spiele und Verkaufsstände.

Offiziell eröffnet wird der Markt am Donnerstag um 16 Uhr durch Bürgermeister Andreas Koeppen und Bürgervorsteher Markus Müller. Erstmals wird der Rundgang mit Ehrengästen auf Wunsch des Bürgermeisters vom Oelixdorfer Spielmannszug begleitet. Gutes Wetter braucht der Jahrmarkt ohnehin, aber besonders an diesem Tag: Mit Einbruch der Dunkelheit beginnt das Höhenfeuerwerk. „Darauf sind wir besonders gespannt, weil erstmals neue Feuerwerker dafür sorgen“, so die Marktmeisterin.

Für Freitag ist der Aktionstag angesetzt. Dank der bekannten Couponaktion heißt es wieder: einmal zahlen, zweimal fahren. Am Sonntag steht der Jahrmarkt traditionell im Zeichen der Kinder. Beim Kindertag dürfen sie sich auf Spiele, Kinderschminken, den Stelzenmann und das Jahrmarkt-Maskottchen „Jamy“ freuen. Der letzte Jahrmarktstag bringt besonderen Besuch durch die Kinder des Heilpädagogischen Kindergartens der Lebenshilfe Steinburg. Auf Einladung der Schausteller erwartet sie ab 14 Uhr ein Marktrundgang.