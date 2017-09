Kanalhochbrücke bei Brunsbüttel : Ab Dezember wieder freie Fahrt

vergrößern 1 von 3 Foto: Mohr 1 von 3





Mit einer Gesamtlänge von 2830 Metern zählt die 1983 errichtete Brunsbütteler Hochbrücke zu den längsten Brücken Deutschlands. Seit 2015 laufen hier turnusmäßige Instandsetzungsarbeiten an dem rund 462 Meter langen mittleren Brückenabschnitt, der so genannten stählernen Strebenfachwerkbrücke unmittelbar über dem Nord-Ostsee-Kanal. „Wir sind mit unseren Arbeiten komplett im Zeitplan“, zeigt sich Kai Uwe Schacht, Leiter der Niederlassung Itzehoe des Landesbetriebs Straßenbau (LBV-SH) zuversichtlich, sämtliche Arbeiten auch innerhalb des gesetzten Zeitrahmens abschließen zu können. Wenn weiterhin alles läuft wie geplant, soll der Verkehr hier ab Mitte Dezember wieder ungehindert fließen.

Doch nicht nur bautechnisch, sondern auch finanzplanerisch ist alles im Lot. Die zu Beginn der Maßnahme kalkulierten Kosten in Höhe von rund 6,5 Millionen Euro werden nach derzeitiger Einschätzung nicht überschritten.

„Noch fünf der insgesamt 29 Felder der Stahlfachwerkkonstruktion müssen im Trockenstrahlverfahren von dem vorhandenen Korrosionsschutz und losen Teilen befreit, begutachtet und neu beschichtet werden“, sagt Claus Reese, Sachgebietsleiter Brückenbau beim LBV-SH und zuständig für die Kreise Steinburg, Pinneberg, Dithmarschen und Teilen Bad Segebergs. Hier betreut er insgesamt etwa 600 Brücken.

Doch so einfach wie es sich anhört, ist die Baumaßnahme nicht. Bevor mit den eigentlichen Arbeiten begonnen werden kann, muss das jeweilige Feld zunächst komplett eingerüstet und eingeplant werden. Dies ermöglicht nicht nur ein witterungsunabhängiges Arbeiten an der Stahlkonstruktion, es dient auch dem Umweltschutz. Durch die Einhausung der Baustelle lassen sich das so genannte Strahlmittel aus Schlacke sowie der alte, gelöste Korrosionsschutz, der hier noch aus Bleimennige besteht, über eine Absauganlage auffangen und entsorgen. „Für die spätere Beschichtung benutzen wir heute keinen bleihaltigen Korrosionsschutz mehr, sondern Zinkstaubfarben“, erläutert Reese.

Nachdem die Stahlteile von Farbe und Rost befreit, vorhandene Schweißstellen auf Risse überprüft und an wichtigen Brückenbereichen die Hohlräume der Stahlkonstruktion auch endoskopisch auf mögliche Schwachstellen untersucht worden sind, wird zunächst eine Grundierung aufgebracht, bevor im Anschluss der feine zinkhaltige Anstrich erfolgt.

„Einfacher und schneller wäre es natürlich, wenn wir nicht jedes Feld einzeln, sondern die gesamte Stahlkonstruktion mit einer Einhausung versehen könnten, doch das ist leider nicht möglich“, sagt Baustellenleiter Gerald Fleischer. Das liegt nicht an dem Gewicht des Gerüsts, das pro Feld etwa 29 Tonnen auf die Waage bringt. Die Windangriffsfläche und die damit aufkommende Windlast wäre für das Brückenbauwerk 42 Meter über dem Nord-Ostsee-Kanal bei einer vollständigen Umhüllung mit Kunstoffplanen schlicht zu groß. Daher können nur einzelne Felder im gewissen Abstand zueinander eingerüstet werden.

Auch wenn das Gros der Arbeiten dank Einhausung und technischer Gerätschaften wie Heizlüfter und Trocknungsmaschinen nahezu witterungsunabhängig durchgeführt werden kann, hofft das Brückenbauteam jetzt auf einige schöne Tage am Stück. „Die Brückenkappen zwischen Geländer und Schutzplanke können wir nur bei trockenem Wetter bearbeiten, da hier unter anderen ein spezieller, harzgebundener Dünnbelag aufgebracht wird“, sagt Fleischer.