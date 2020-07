Kanalsanierung in Itzehoe : Ab 8. Juli: Adenauerallee wird für mehrere Tage Einbahnstraße

Autofahrer aus Richtung Norden werden über die Brückenstraße umgeleitet.

von Andreas Olbertz

03. Juli 2020, 15:01 Uhr

Itzehoe | Die Kanalarbeiten an der Adenauerallee nähern sich dem vorläufigen Abschluss im aktuellen Bauabschnitt. Aber bevor es besser werden kann, müssen sich die Itzehoer laut der Stadtentwässerung zumindest kurzzeitig auf ein Nadelöhr einstellen: Weil die neu verlegten Kanalrohre relativ mittig unter der Fahrbahn liegen, ist es für die Asphaltierung nämlich notwendig, die Fahrbahn auf etwa 120 Metern Länge auf lediglich eine Spur zu reduzieren. „Daher wird ab Mittwoch, 8. Juli, ab 6 Uhr die Verkehrsführung so erfolgen, dass die Adenauerallee als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Norden befahrbar ist“, erklärt Henric Adomeit von der Stadtentwässerung. „Post und Landgericht, die Straße „An der Post“ und auch die Zulassungsstelle sind also nur von Süden aus Richtung Delftor erreichbar.“ Die Abfahrt von der Zulassungsstelle ist allerdings nur in Richtung Süden möglich.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Süden wird bereits frühzeitig ab der Kreuzung Gruner- und Lindenstraße über die Brückenstraße und Konsul-Rühmann-Straße jenseits der Bahngleise umgeleitet. Entsprechende Informationsschilder wurden bereits aufgebaut, sagt Adomeit.

Auch Busse, die vom ZOB aus eigentlich durch die Adenauerallee nach Süden fahren würden, müssen nun über den Dithmarscher Platz zur Umleitungsstrecke fahren. Die Viktoriastraße und auch der Bahnhof sind weiterhin auch von Norden aus erreichbar.

Diese Einbahnstraßenregelung ist bis zum frühen Morgen des 13. Juli geplant. Die Planungen sind allerdings wetterabhängig. „Der Straßenbelag kann schneller ausgehärtet sein oder später“, sagt Adomeit. Sollten die Arbeiten früher abgeschlossen sein, werde die Fahrbahn selbstverständlich auch früher freigegeben.

Sobald die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht sind, wird die Verkehrsführung erneut geändert, um auf der anderen Straßenseite arbeiten zu können. Adomeit: „Dieser Bauabschnitt führt kaum zu Einschränkungen und ist hoffentlich schon 14 Tage später Geschichte.“