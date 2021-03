Zweimal Gasalarm in Itzehoe : Feuerwehr sperrt Dithmarscher Platz

Auch zu einem Mehrfamilienhaus in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße rückte die Feuerwehr aus, gab dann aber Entwarnung.

Itzehoe | Gleich zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe am Mittwoch, 24. März, aus, nachdem Gasgeruch bemerkt worden war. Erst hatte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alamiert. Knapp drei Stunden später rückte die Feuerwehr erneut aus. In einem Gebäude am Dithmarscher Platz bemerkte eine Person ebenfalls Ga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.