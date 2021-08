Zukunftsfestival in Ecklak : Zwei Tage Live-Musik und DJs auf zwei Bühnen

Die Organisatoren haben 15 Bands aus ganz Deutschland aus rund 500 Bewerbungen ausgesucht. Dabei sind viele Musikrichtungen vertreten.

Ecklak | Lange stand es auf der Kippe, nun kann es als eines der ersten Festivals in der Region in diesem Sommer doch noch statt finden. Am Freitag und Sonnabend, 27. und 28. August, sorgt das 3. Zukunftsmusik Open Air (ZOA) des Vereins „Sonntagmorgen“ in Ecklak für musikalisch-künstlerischen Genuss bei den Besuchern – allerdings unter Corona-Bedingungen nur f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.