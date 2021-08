Taschendiebe in Kellinghusen : Zwei Senioren im Supermarkt bestohlen

Jetzt plant die Polizei eine Aufklärungsaktion vor Ort, um Bürger über die Gefahren des Taschendiebstahls zu informieren.

Kellinghusen | Am Montag (9. August) sind gleich zwei Kunden des Aldi-Marktes in Kellinghusen Opfer von Taschendiebstählen geworden. In beiden Fällen erbeuteten die Langfinger Portemonnaies – wobei es eine Frau den Tätern nicht besonders schwer gemacht hatte. Zwei Opfer in nicht einmal zwei Stunden Um 11 Uhr hielt sich eine Seniorin bei Aldi An der Stör auf. I...

