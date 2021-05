Polizei Itzehoe : Vorfahrt missachtet – Unfall auf Ostlandplatz-Kreuzung

Bei dem Unfall wurden zwei Männer verletzt und mussten ins Krankenhaus.

Itzehoe | Am frühen Montagmorgen (17. Mai) sind in Itzehoe bei einem Verkehrsunfall zwei Männer leicht verletzt worden. Nach ersten Angaben befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Peugeot gegen 4.40 Uhr die Alte Landstraße in Richtung Innenstadt, als ein 28-Jähriger mit seinem VW Passat aus Richtung Lehmwohld die Vorfahrt missachtete. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzun...

