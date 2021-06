Schwerer Unfall in Brunsbüttel : Zwei Lkw stoßen frontal zusammen – Fahrer eingeklemmt

Mehr als eine Stunde musste einer der Fahrer auf seine Befreiung aus dem komplett deformierten Führerhaus warten. Beide Beteiligten wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Brunsbüttel | Am Mittwoch (16. Juni) sind zwei Lkw auf dem Holstendamm/Schleswiger Straße in Brunsbüttel zusammengestoßen. Die beiden beladenen Kieslaster der gleichen Spedition befuhren gegen 13.40 Uhr den Holstendamm in unterschiedliche Richtungen. In einer Linkskurve verlor einer der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte seitlich in den entgegenkom...

