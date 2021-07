Zwei Geldbörsen gestohlen : Taschendiebe schlagen wieder in Itzehoe zu

In einem Textilgeschäft im Holstein Center und in einem Discounter sind zwei Frauen ihre Portemonnaies gestohlen worden. Darin befanden sind Bargeld und EC-Karten.

Itzehoe | Und wieder sind in Itzehoe Taschendiebe unterwegs gewesen. Am frühen Dienstagnachmittag (13. Juli) haben Unbekannte gleich zwei Portemonnaies samt Inhalt gestohlen. Der Ablauf ähnelte sich. Zwischen 12 und 12.30 Uhr wollte eine 23-Jährige in einem Textilgeschäft im Holstein-Center ihre Waren zahlen – doch die Geldbörse, die bei ihrer Freundin in de...

