Jugendlicher bricht zusammen : Zwei Frauen beleben 15-Jährigen in Brunsbüttel wieder

Weil er offenbar seit einer Woche fastete, bricht ein 15-Jähriger in Brunsbüttel auf einem Gehweg zusammen.

Brunsbüttel | Ein 15-Jähriger ist am Montag auf einem Gehweg in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) leblos zusammengebrochen. Zwei 41 und 55 Jahre alte Frauen fanden ihn und riefen den Notruf, wie die Polizei am Montag mitteilte. Per Telefon wurden sie bei der Wiederbelebung des Jungen angeleitet. Beim Eintreffen des Rettungswagens hatten die Frauen es bereits geschaf...

