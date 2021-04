Autofahrer in Lebensgefahr : Hagelschauer: Schwerer Unfall auf der B5 bei Itzehoe

Ein 52-Jähriger geriet erst ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr.

Heiligenstedten | Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B5 bei Heiligenstedten ereignet. Ein 52- jähriger Skoda-Fahrer war mit seinem Wagen gegen 6.50 Uhr in Richtung Brunsbüttel unterwegs, als der Mann offenbar durch plötzlich eintretenden Hagel die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er geriet erst ins Schleudern und dann in den Gegenverkehr....

