Flüchtlinge in der Wilstermarsch : Es gibt zu wenig Wohnraum und ehrenamtliche Helfer

Auch das Angebot einer Daz-Klasse fehle in Wilster, berichtete der Flüchtlingsbeauftragte Knud Jüstel. Aber es gebe Anlaufstellen – speziell für die Kinder.

Wilster | Zurzeit leben 70 gemeldete Flüchtlinge im Amtsgebiet der Wilstermarsch – davon 41 in Wilster, 16 in Wewelsfleth, 11 in St. Margarethen und 2 in Dammfleth. Flüchtlingsbeauftragter Knud Jüstel geht jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer bei rund 150 geflüchteten Personen liegen müsse, berichtete er jetzt im Amtsausschuss. „Vermutlich sind viele nicht i...

