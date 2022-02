Schwer gestürzt in Glückstadt : Zu viel getrunken: Mann gefährdet den Verkehr

Mann fällt alkoholisiert auf die Bundesstraße.

Glückstadt | Am Rande der Bundesstraße 431 ist Montagnachmittag (31. Januar) ein Radfahrer ohne Fremdverschulden schwer gestürzt. Ursächlich hierfür dürfte ein vorangegangener Alkoholgenuss gewesen sein. Wie die Polizei mitteilt, war der 58-Jährige um 15.15 Uhr in der Stadtstraße mit einem Fahrrad auf dem in Fahrtrichtung für den Radverkehr freigegebenen Gehweg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.