Zirkus Quaiser : Wackens Grundschüler werden zu Clowns, Akrobaten und Zauberern

Die Familie Quaiser hatte ihr Zirkuszelt in der Wackener Kuhle aufgebaut, wo die Schüler und nicht die Profis tagelang im Mittelpunkt standen.

Wacken | Was für ein Zirkus in der Wackener Grundschule! Vier Tage lang ließen sich die Erst- bis Viertklässler zu kleinen und waschechten Luftakrobaten, Jongleuren, Artisten, Zauberern, Clowns oder Bodenturnern ausbilden. Schon aus der Ferne ist das bunte Zirkuszelt der Familie Quaiser in der Wackener Kuhle nahe der Grundschule zu sehen. Im Rampenlicht der...

