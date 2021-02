Diebe in Puls : Zigarettenautomat aufgebrochen

Wie viele Zigarettenschachteln die Täter mitgehen ließen ist unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro.

Puls | Am Montag (22. Februar) um 5.17 Uhr hat ein Anwohner der Polizei mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat auf einer Grundstückszufahrt in der Schulstraße in Puls offen stehe. Die Polizei machte sich vor Ort selbst ein Bild von dem Schaden. „Die Täter benu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.