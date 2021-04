Zeugenaufruf : Polizei sucht flüchtige Zigarettenautomaten-Knacker aus Hohenlockstedt

In der Nacht zu Mittwoch wurden drei Männer in der Deutsch-Ordens-Straße von einer Frau bei der Tat beobachtet.

Hohenlockstedt | In der Nacht zu Mittwoch (21. April) haben vermutlich drei Männer nach den Angaben einer Zeugin in Hohenlockstedt einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Fahndung nach den Tätern, die diverse Tabakwaren erbeuteten, blieb bislang erfolglos. Gegen 2.15 Uhr alarmierte eine Frau die Polizei, nachdem sie drei Verdächtige an einem Zigarettenautomaten...

