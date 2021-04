Zeugen gesucht : Einbruch in Grundschule Hohenlockstedt

Beute haben die Täter anscheinend nicht gemacht, aber Schaden angerichtet.

01. April 2021, 12:18 Uhr

Hohenlockstedt | In der Nacht zu Mittwoch (31. März) sind Unbekannte in die Grundschule in Hohenlockstedt eingestiegen. Sie verschafften sich zwischen Dienstagabend, 21.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Finnischen Allee. Die Täter drangen in den Klassenraum ein, „durchsuchten diesen jedoch dem Anschein nach nicht“, berichtet Polizeisprecherin Maike Pickert.

Einbrecher scheiterten an verschlossener Klassentür

Da die Tür des Klassenraums abgeschlossen war und die Einbrecher nicht weiter in das Gebäude vordringen konnten, verschwanden sie wieder. „Entwendet haben die Täter nach ersten Feststellungen nichts“, so Pickert. Der Schaden, den die Unbekannten beim Einbruch anrichteten, wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht.

Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an die Itzehoer Kripo unter 04821/6020.