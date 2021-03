Zeugen gesucht : Herzhorn: Unbekannte stehlen einen Gans

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei.

Herzhorn | Die Polizei ermittelt wegen eines nicht alltäglichen Diebstahls in Herzhorn: Ein Ganter ist in der Nacht zu Donnerstag auf einem Grundstück in der Straße Mühlendeich entwendet worden. Der Vogel mit dem weißen Gefieder gehört einem 81-jährigen Herzhorner. Der Zaun, wo Gans und Ganter gehalten werden, war unbeschädigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuge...

