Polizei sucht Zeugen : Reifenstecher in Itzehoe am Werk

Ein Unbekannter hat den Reifen eines Fiat in der Schauenburger Straße zerstochen. Die Polizei Itzehoe bittet Zeugen um Hinweise.

14. Dezember 2021, 17:21 Uhr

Itzehoe | Ein Unbekannter hat einen Reifen eines geparkten Fahrzeugs in Itzehoe beschädigt. Der Besitzer bemerkte das erst während seiner nächsten Fahrt, die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Schaden während der Fahrt bemerkt

Im Zeitraum von Sonnabend (11. Dezember), 20.30 Uhr, bis zum Montagmorgen (13. Dezember), 7.30 Uhr, stand ein Fiat auf der Straße in Höhe der Schauenburger Straße 19. Als der Fahrer den Wagen parkte, war er noch unversehrt. Auf dem Weg zur Arbeit am Montagmorgen zeigte sein Bordcomputer einen geringen Reifendruck an, der Fiat lag zudem schwammig auf der Straße. Bei einer Kontrolle entdeckte der Anzeigende zwei Schlitze im Reifen, die offensichtlich ein Unbekannter verursacht hatte.



Zeugen gesucht

Zeugen, die im Bereich des Fiat 500 verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.