Aufruf zum Foodsharing : Zero Waste Itzehoe möchte verstärkt Lebensmittel retten

Genießbare Lebensmittel landen leider allzu oft in der Tonne. Der Verein Zero Waste Itzehoe greift das Thema Foodsharing beim Stammtisch am 3. März auf.

Itzehoe | Laut einer Studie des WWF werden weltweit ein Drittel aller Lebensmittel weggeworfen. Viele Menschen nehmen diesen Umstand nicht mehr gedankenlos hin. Der Verein Zero Waste Itzehoe beispielsweise bietet beim monatlich stattfindenden Repair-Café in Kooperation mit dem Elbbäcker Kuchen vom Vortag an. Doch der Verein möchte das Problem verstärkt angehen....

