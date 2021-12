Zero Waste Itzehoe : Nachhaltige Weihnachten mit dem Repair-Café

Der Verein Zero Waste Itzehoe veranstaltet am 18. Dezember wieder sein Repair-Café. Auf dem Umsonstflohmarkt kann man nach Geschenken stöbern und die passenden Geschenkbeutel gleich selber nähen.

Itzehoe | Wer jetzt noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, kann am Sonnabend,18. Dezember, im Repair- Café vorbeikommen. Das Angebot des Vereins Zero Waste Itzehoe findet von 14 bis 17 Uhr im Haus der Jugend, Adolf-Rohde-Straße 7, Itzehoe statt. Kaputte Dinge können dort wieder mit Hilfe von Experten repariert werden – und dann in neuem Glanz unter d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.