Interviewer gesucht : Zensus 2022: So soll im Kreis Steinburg gezählt werden

Ab Mitte Mai startet auch im Kreis Steinburg der Zensus. 5500 Anschriften werden für die Stichproben-Befragung ausgewählt.

Itzehoe | Sind Sie zuverlässig, verschwiegen, über 18 Jahre alt und wollen zwischen 500 und 1000 Euro nebenher verdienen? Dann werden Sie Interviewer beim kommenden Zensus 2022. Ab Mitte Mai sollen bundesweit Befragungen in Haushalten und Wohnheimen vorgenommen werden, um die Einwohnerzahl sowie zentrale Strukturdaten zu ermitteln. Allein im Kreis Steinburg sollen bis zu 20.000 Menschen befragt werden. Dafür sucht die Steinburger Erhebungsstelle noch bis März 200 Interviewer. Basiszahlen für Planungen Worum geht es? Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist laut Bundesregierung eine regelmäßige Bestandsaufnahme notwendig. Was passiert im Kreis Steinburg? Die Kreise mussten für die Volkszählung extra eine Erhebungsstelle einrichten. In Steinburg werden zu Spitzenzeiten sechs Mitarbeiter mit der Durchführung beschäftigt sein. Die Leiterin Sybille Lamke (seit August) und ihre Stellvertreterin Rike Bey (seit November) haben sich bisher um Büros, Ausstattung, EDV und Software gekümmert, zur Zeit geht es um die Gewinnung von Interviewern. „Um die 40 haben wir bisher“, sagt Rike Bey. Volkszählung Ab Mitte März folgt die Schulung der Frauen und Männer, damit diese ab Mitte Mai loslegen können. Innerhalb von sechs Wochen sollen die Befragungen vorgenommen werden. Dann wird Datenbestand auf Plausibilität geprüft und an das zuständige Statistikamt Nord weitergeleitet. Bis Ende des Jahres erfolgen die weiteren Arbeiten wie Bezahlung der Interviewer, danach wird die Erhebungsstelle aufgelöst. Wer wird befragt? Auf Grundlage der Daten aus den Melderegistern werden mittels eines mathematischen Zufallsverfahrens die Anschriften gezogen, an denen die dort lebenden Personen befragt werden. „Für den Kreis Steinburg werden 5500 Anschriften mit zirka 20.000 Personen ausgewählt“, betont Sybille Lamke. Auf einen Interviewer entfallen so zirka 100 Personen, seine Aufwandentschädigung berechnet sich dann nach Zeitaufwand und liegt zwischen 500 und 1000 Euro. Zudem werden alle Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnheime befragt, hier geben die Leiter Auskunft. Zudem ist die Gebäude- und Wohnungszählung Bestandteil des Zensus 2022. Hier werden alle Besitzer per Post um Antworten gebeten. Weiterlesen: Volkszählung: Kreis Steinburg sucht Interviewer Was wird abgefragt? In der Haushaltebefragung wird ermittelt, wer unter der Anschrift gemeldet ist, außerdem wird unter anderem nach Alter, Geschlecht, Familienstand, Einkommen, Bildung, Beschäftigungsstatus und Staatsangehörigkeit gefragt. Dafür machen die Interviewer einen Termin ab, die Befragung kann jedoch auch online vorgenommen werden. Muss ich mich befragen lassen? „Es ist eine gesetzliche Plicht“, sagt Sybille Lamke. Verweigerern drohe Mahn- und Bußgeldverfahren. „Wir hoffen aber, dass es nicht soweit kommt und alle freiwillig Auskünfte geben.“ Wie sieht es mit dem Datenschutz aus? Die erhobenen Daten dürfen laut Gesetz nur in eine Richtung fließen – hin zur amtlichen Statistik. Niemals dürfen Einzelangaben aus einer amtlichen Statistik an andere Verwaltungsstellen zurückgespielt werden – nicht ans Finanzamt, an die Polizei oder an die Meldebehörden. Die Steinburger Erhebungsstelle ist aus diesem Grund nicht an das Datennetz der Kreisverwaltung angebunden, sondern hat ein eigenes. Hier kann man sich als Interviewer melden: www.statistik-nord.de/zahlen-fakten und dann Zensus 2022. Fragen werden auch unter 04821/69820 bei der Erhebungsstelle des Kreises beantwortet. Wegen Corona verschoben ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.